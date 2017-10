Avonturiers opgelet! Reisgenoten voor naar Kaapstad gezocht!

DEN HAAG - Ja, je leest het goed. Michel Peer uit Kwintsheul is op zoek naar reisgenoten die met hem willen reizen naar landen als bijvoorbeeld Afrika. Ook is hij op zoek naar dezelfde mensen die goed kunnen sleutelen aan auto's. Want dat zal het vervoer worden!

Geschreven door Redactie SuperDebby

Michel is vaak op reis in een jaar tijd. Zo is hij net terug uit Wenen en is hij alweer bezig met zijn volgende trip. Hij sleutelt graag aan auto's en knapt deze op en gaat daar vervolgens mee op reis. Zijn plan is om met een paar andere avonturiers in 2019 naar Kaapstad te gaan. Hij wilt dit doet met een gezellige club mensen die tijd vrij hebben en ook zulke ervaringen willen meemaken. Hij zou graag naar Kaapstad willen maar die optie staat nog open. 'Als je liever ergens anders heen wilt of wilt meehelpen aan een project, zijn alle ideeën welkom en kunnen we dat zeker bespreken met elkaar' zegt Michel.



Michel wilt graag mensen bij elkaar brengen en samen iets moois doen of maken. 'Ieder persoon beschikt namelijk over een eigen kwaliteit en heeft een eigen netwerk. Zo kom je al een heel eind met zijn allen' zegt Michel.



Lijkt het jou leuk om met een groep mensen op reis te gaan en met elkaar de auto's op te knappen en de reis te plannen?

Mail dan even naar superdebby@omroepwest.nl als je interesse hebt!