Vreugde over inzameling van ouders voor nieuw schoolplein

DEN HAAG - Hij is er ontzettend blij mee. Directeur Richard Young van de Scheveningse basisschool Het Volle Leven heeft grote waardering voor de ouders die ruim 100.000 euro hebben ingezameld voor het nieuwe schoolplein. 'Zonder hen hadden we nooit zo'n schitterend plein kunnen krijgen.'

De school verhuist binnenkort naar een nieuw gebouw. Om het nieuwe groene schoolplein aan te leggen is ruim 226.500 euro nodig. De school spaarde zelf 50.000 euro en Fonds 1818 en stichting De Haagse Scholen legden geld bij. Toch was dat nog niet genoeg en daarom zamelden ouders ruim 100.000 euro in Op het schoolplein wordt maandagochtend hard gewerkt. Graaf- en grijpmachines rijden af en aan. 'De ingang van de school komt strakjes hier', zegt architect en ouder Esther Vlasveld en ze wijst naar de omgewoelde grond. 'Er komt hier tussendoor een paadje. Zodat je met de glijbaan naar beneden kunt en de entree in kan glijden als je haast hebt.'De ouders begonnen zo'n twee jaar geleden met geld inzamelen, zegt Joris Hoogerwerf, voorzitter van de vriendenstichting die werd opgericht. 'Toen was duidelijk dat er een schoolplein moest komen en dat er geen geld was. We dachten: we gaan de ouders mobiliseren.'Directeur Richard Young is er blij mee. 'Zonder hen hadden we alleen een mooie school gekregen. De rest was dan steen geweest of verwaarloosd.' En dat is juist niet de gedachte. Naast de school wordt hard gewerkt aan een groen schoolplein. Young: 'Met bomen en takken spelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Ze moeten kunnen rennen door de bosjes. Kinderen vinden het het allerleukste om gewoon verstoppertje te spelen in takken, bomen en bosjes.'