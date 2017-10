Korpschef Nationale Politie: legaliseren wietteelt is zinloos

DEN HAAG - Erik Akerboom, de korpschef van de Nationale Politie, ziet niks in het legaliseren van de wietteelt. Dat zei hij maandagmiddag op het Ashram College in Alphen aan den Rijn. Akerboom gaf daar een gastles aan leerlingen in het kader van de Week van de Veiligheid.

Afgelopen week lekte via RTL Nieuws uit dat het nieuwe kabinet een proef wil doen met legaal gekweekte wiet. Akerboom denkt dat dat weinig zin heeft omdat de meeste wiet die in Nederland geteeld wordt, bedoeld is voor het buitenland. 'Dat zal niet veel helpen', aldus de korpschef.De proef met de legaal gekweekte wiet moet uitwijzen of de criminaliteit daalt. Ook moet de wiet minder gevaarlijke stoffen gaan bevatten dan de planten die illigaal gekweekt worden.Naast de vraag over wiet kreeg de korpschef ook vragen van de leerlingen over politiewerk en privacy, dalende, stroomstootwapens, criminaliteitscijfers en etnisch profileren. Daarvoor zei Akerboom: 'Ja het komt voor, nee het is niet goed.'