Inbraak bij tennisvereniging in Leimuiden: 'Het is vooral onhandig'

LEIMUIDEN - Bij tennisvereniging Leimuiden is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. De dader of daders gingen er met een klein geldbedrag vandoor. Ook raakten enkele deuren beschadigd.

'Contant geld hebben we nauwelijks in kas. Bijna alles gebeurt met pin', vertelt secretaris Co Moolhuizen. 'We hadden een bakje met kleingeld bij de kassa staan, als wisselgeld. Daar zat zo'n 50 euro in en dat is meegenomen. Voor zover bekend is dat het enige.'De grootste schadepost zijn de beschadigde deuren. 'Het gaat om twee of drie deuren. Daar is een breekijzer tussen gezet. Eén deur is helemaal stuk en bij de andere moeten nieuwe inbraakstrips worden geplaatst. We hebben een verzekering, maar ik weet niet hoe ons eigen risico is.'Volgens Co heeft de vereniging wel vaker last gehad van inbraken. Maar de laatste jaren was het heel rustig op dat gebied. 'Er is wel eens een tv weggehaald, maar die dingen zijn tegenwoordig bijna niets meer waard. Een lcd-scherm kun je nu al kopen voor 400 euro. Voor een tweedehands krijg je bijna niets meer. De meeste inbrekers nemen niet eens de moeite meer om zo'n tv mee te nemen.'De schade aan de deuren is inmiddels grotendeels hersteld. De leden hebben er zondag en maandag dan ook nauwelijks iets van gemerkt. 'Het is vooral onhandig, maar we zijn een gezonde verenging met zo’n 500 leden. Dus we kunnen deze kleine extra kostenpost wel dragen.'De vereniging heeft aangifte gedaan.