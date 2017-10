Heb je een hele kleine beurs? Vraag dan een kerstpakket aan bij Actie Stille Armoede

Actie Stille Armoede is opgezet voor mensen die leven in stille armoede.

DEN HAAG - Herman Varenhorst, voorzitter van de Actie Stille Armoede, heeft de hulp van SuperDebby nodig. Hij maakt kerstpakketten voor mensen die in armoede leven, maar dat niet bekend maken omdat ze zich schamen. Aanmeldingen uit onze regio blijven achter, terwijl hier toch ook flink wat armoede voorkomt.

Actie Stille Armoede is opgezet voor mensen die leven in stille armoede. In Nederland leven er 2,7 miljoen mensen op of onder de armoedegrens. Zij moeten rondkomen van minder dan een minimaal inkomen en hebben niet genoeg geld om maandelijks de vaste lasten te betalen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.



'Het is logisch om te besparen op levensmiddelen wanneer je structureel geld tekort komt. Geld voor boodschappen is er nauwelijks, laat staan met de feestdagen. Deze mensen verdienen juist met de kerst een extraatje', zegt Herman.



Kerstpakket op maat





Hij maakt daarom op maat gemaakte kerstpakketten: voor de een glutenvrij, voor de ander varkensvleesvrij en bij de ander vegetarisch. Stuurde de stichting vorig jaar aan meer dan 2.000 gezinnen in Nederland een kertpakket, dit jaar zullen er bijna 3.000 worden verstuurd.



Het valt Herman op dat het aantal aanmeldingen voor kerstpakketten uit onze regio achterblijft in vergelijking met andere delen van Nederland. Hij vraagt mensen daarom hun kerstpakketaanvraag te doen via de website: https://www.actiestillearmoede.nl want iedereen verdient een fijne Kerst met lekkere producten.