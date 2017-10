Quad gestolen: '500 euro voor gouden tip'

MAASLAND - Kevin Ammerlaan uit Maasland baalt als een stekker. Zijn quad is vrijdagnacht gestolen. De dieven waren goed voorbereid, ze wisten precies waar het ding stond en braken in via de kas van het familiebedrijf aan de Kwakelweg. Hij looft 500 euro uit voor de gouden tip die leidt naar het gestolen voertuig.

'Aan de achterkant van de kas is een ruit ingeslagen, daar zijn ze binnen gekomen. Vervolgens hebben ze aan de voorkant de quad uit de opslag gehaald, zijn ze de hele kas doorgereden terug naar de achterkant, en daar hebben ze de deur geforceerd', zegt Ammerlaan.De schade aan de roldeur is aanzienlijk, en ook het folie aan de binnenkant van de kas is kapotgesneden. Buiten hebben de dieven een provisorisch bruggetje van houten planken over een sloot gelegd. Zo zijn ze via het weiland van de buren ontkomen. In het gras zijn de bandensporen nog te zien.'Maar ze hebben wel een nat pak gehaald', aldus Ammerlaan, die erop wijst dat het bruggetje half in het water is gevallen. 'Ze hebben hem uit de sloot moeten halen.' De dieven moeten minstens met zijn tweeën zijn geweest. 'Alleen red je dat niet, maar met twee of drie man, als je hem in zijn vrij zet, dan krijg je hem wel vooruit.'Ammerlaan denkt dat de dieven uit de buurt komen. 'Ik vermoed dat ze vorige week maandag bij de brand in de hooischuur van de buren zijn wezen kijken. Ik was daar ook met mijn quad. Daar hebben ze hem gezien, denk ik.'Wat de dieven ermee moeten is de jonge gedupeerde een raadsel: 'Ze kunnen er niks mee. Er zit geen kenteken op, ze kunnen hem niet overschilderen want dat houdt niet, en ze kunnen er ook niet mee rijden want het hele Westland weet nou dat ik dat ding kwijt ben. Kijk, een gestolen fiets valt niet op, maar een quad natuurlijk wel.''Ik loof 500 euro uit voor de gouden tip, maar liever heb ik nog ik dat ze hem gewoon ergens terug zetten, in een weiland ofzo, zodat ik hem daar weer op kan halen.' Ammerlaan had de quad net een jaar, en had er pas dertig uur mee gereden. '9.000 euro kostte hij. Ja, dat is wel zonde van je spaarcenten.'Ammerlaan heeft aangifte gedaan van de diefstal.