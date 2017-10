Hoek-supporters reizen niet af naar Lisse: ‘We zullen daar niet al te vriendelijk ontvangen worden’

LISSE - De supportersvereniging van Hoek reist woensdag niet af naar Lisse om de hoofdklasser aan te moedigen tijdens het opnieuw nemen van de strafschoppen. Dat zegt de voorzitter van de supportersvereniging tegen Omroep Zeeland. ’Als je social media bekijkt zullen we daar niet al te vriendelijk ontvangen worden’, aldus Jan Mieras.

In eerste instantie wilde de supportersvereniging met bussen vol naar de Bollenstreek afreizen om de ontknoping live te volgen. ‘Dat was inderdaad de bedoeling’, vervolgt Mieras, die na het zien van berichten op social media van gedachten veranderde. ‘Daarom hebben we besloten om met zijn allen in de kantine te gaan kijken. We gaan het niet bewust opzoeken.’Lisse won op 20 september in de eerste ronde van de KNVB Beker de penaltyreeks tegen HSV Hoek met 5-4, maar de KNVB oordeelde dat de strafschoppenserie opnieuw moet. De scheidsrechter liet ze volgens het zogeheten ABBA-principe nemen. Dat houdt in dat het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is. In Nederland is deze vorm op de voetbalvelden niet toegestaan.De KNVB besloot hierom dat de penalty's overgenomen moesten worden . FC Lisse was het niet eens met deze beslissing en spande een rechtszaak aan tegen de voetbalbond. De rechtbank stelde in het kort geding de KNVB in het gelijk , waardoor de penalty's toch overgenomen moeten worden.De voetbalbond heeft Voorhouter Allard Lindhout aangesteld als scheidsrechter voor de penaltyserie . Lindhout is normaal gesproken actief in het profvoetbal. Scheidsrechter Nagtegaal, die de strafschoppen in de verkeerde volgorde liet nemen, is van de wedstrijd afgehaald. De strafschoppen worden woensdagavond om 21.00 uur genomen. De winnaar treft Heracles Almelo in de volgende ronde.