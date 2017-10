Waterballet in flat: 'We wachten al weken op een oplossing'

DEN HAAG - Bewoners van een flat aan de Haagse Gerrit van de Veenlaan hebben al weken een waterballet in hun woning. Door de herfststorm van vier weken geleden vloog een lichtkoepel van het dak van hun portiekflat. Het gevolg: als het regent staat de vloer in het portiek blank en sijpelt het water onder de deuren door de woningen binnen.

Aleksandra van de Water en haar man hoorden half september in de nacht een harde knal. De volgende ochtend keken ze tegen een groot gapend gat aan, waar een lichtkoepel in het dak zat. 'Nadat we zagen dat de koepel was weggewaaid hebben we meteen Haag Wonen gebeld', vertelt Van de Water. 'Wij dachten dat het de volgende dag verholpen zou worden, maar dat is tot vandaag nog niet gebeurd.'Na het telefoontje van Aleksandra kwam Haag Wonen met een oplossing: een plank voor het gat. Maar daar waren de bewoners niet erg blij mee. 'De plank had niet de juiste maten', legt Van de Water uit. 'Links en rechts was er een marge waardoor het nog steeds naar binnen regende en de wateroverlast niet over ging.' De bewoners besloten om zelf een oplossing te bedenken.'Daarom hangt er nu een douchegordijn in het gat', lacht Aleksandra. 'De paraplu is er bij de laatste storm al uitgewaaid en ik denk dat dit ook niet lang meer volhoudt. We wachten al meer dan vier weken op een goede oplossing!’Woningcorporatie Haag Wonen laat in een reactie weten de gang van zaken erg te betreuren: 'Onze huurders hebben half september gemeld dat de koepel lekte. Twee dagen later kregen wij de melding dat de koepel in zijn geheel was weggewaaid. We hebben twee keer een noodvoorziening aangebracht en vervolgens opdracht gegeven om de koepel definitief te vervangen. Wij hadden moeten controleren of dit was uitgevoerd; dat is helaas niet gebeurd. Dinsdag wordt de nieuwe koepel geplaatst. Het spijt ons dat we niet beter de voortgang in de gaten hebben gehouden, waardoor de bewoners langer last hebben gehad van lekkage.'