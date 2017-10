Voorschoten zet mes in voorzieningen om begroting sluitend te krijgen

VOORSCHOTEN - De bezuinigingen die de gemeente Voorschoten moet doen om de financiën weer op orde te krijgen gaan veel verder dan alleen de sluiting van zwembad Het Wedde. Dat blijkt uit de programmabegroting 2018-2021. Voorschoten moet in die periode 4 miljoen bezuinigen omdat de gemeente in 8 jaar tijd 75 miljoen euro te veel uitgaf.

Eerder werd al bekend dat zwembad het Wedde na 2020 geen subsidie meer krijgt en dat het zwembad dan dus zou moeten sluiten . Inmiddels heeft directeur Gerard van Hal een petitie online gezet die Voorschotenaren kunnen ondertekenen als ze willen dat het zwembad open blijft.Voorschoten is alleen nog van plan de zogenaamde 'kerntaken' van een gemeente uit te voeren. Dat betekent dat aan veel subsidies een einde zal komen. Zo dreigt bijvoorbeeld ook de kinderboerderij te moeten sluiten omdat de gemeente de subsidiëring ervan niet meer als kerntaak ziet.Hetzelfde geldt voor het Cultureel Centrum Voorschoten dat zal moeten sluiten. De gemeente wil organisaties zoals het Filmhuis helpen bij het vinden van alternatieve huisvesting in Voorschoten.Daarnaast denkt de gemeente ook op de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) geld te kunnen besparen, en dan vooral op het vervoer. De gemeente wil nu vooral inzetten op vrijwilligersvervoer. Ook worden gemeentelijke panden verkocht, gaat er geen geld meer naar passend onderwijs, moeten sportverenigingen zelf hun terrein onderhouden, en wordt het ijsbaanterrein mogelijk verkocht.Naast het schrappen van subsidies wil Voorschoten ook de lasten verhogen via de onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeente noemt dit de zogenaamde 50/50 regeling. Die houdt in dat het begrotingstekort voor de helft met een lastenhoging sluitend wordt gemaakt en voor de andere helft met bezuinigingen.De raad is nu in ieder geval van plan om een commissie in het leven te roepen die de financiën van Voorschoten beter in de gaten moet houden. Over de voorgenomen bezuinigingen wordt nog gesproken in de gemeenteraad.