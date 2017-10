Nieuw wapen in verkiezingsstrijd: met een dubbeldekker naar de kiezer toe

DEN HAAG - De Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad voegt een heel nieuwe dimensie toe aan het campagnevoeren. Geen folders, ballonnen of rozen, maar met een echte campagne-dubbeldekker moeten de kiezers worden verleid om in maart volgend jaar op die partij te stemmen. De bus wordt betaald door sponsors.

Vrijwilligers van de partij leggen op dit moment de laatste hand aan de dubbeldekker in een loods in het Westland. Het idee komt van Jelle Meinesz, de voorzitter van de Club van 100, de mensen op de achtergrond die Groep de Mos steunen. Hij vond dat het campagnevoeren anders moest. ‘Ik dacht: dat flyeren is uit de tijd. Je moet naar de mensen toe gaan. En hoe doe je dat het beste? Met een bus. Dit is verkiezingscampagne 2.0. En dit soort aparte ideeën hoort wel bij Groep de Mos.’De bus dateert uit 1972 en reed ooit rond in het Engelse Chester. Meinesz kocht hem via Marktplaats. Dat kostte natuurlijk geld. Geld dat de partij niet heeft. Maar sponsers waren bereid bij te dragen. En dus is de dubbeldekker aan de buitenkant helemaal voorzien van reclame. Lijsttrekker van fractievoorzitter Richard de Mos: ‘Wij zijn creatief en daar ook heel transparant in. De namen staan dus gewoon op de bus.’Vrijwilligers en medewerkers van de partij zijn de afgelopen weken flink bezig geweest om de bus helemaal op te knappen. Er kwamen deels nieuwe vloeren in, de buitenkant werd overgeschilderd, er zit nu een flinke geluidsinstallatie in. De Mos: ‘We hebben keihard gewerkt om er een groen-gele bus van te maken. Ik ben dan dankbaar en trots dat zoveel vrijwilligers er tijd in hebben gestoken.'