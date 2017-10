Skihut Scheveningen maakt doorstart

DEN HAAG - De Skihut op Scheveningen maakt een doorstart. Het is nog niet bekend wie de kledingzaak overneemt.

Dinsdag wordt de overname officieel naar buiten gebracht, maar Michel Snoek van Haagstate Advocaten laat maandagavond aan Omroep West weten dat de contracten voor een overname zijn getekend. Curator Milko Spaa bevestigt de doorstart en maakt dinsdag de naam van de nieuwe eigenaar bekend.Volgens Snoek gaat 'een heel groot deel' van de 45 man personeel mee naar de nieuwe eigenaar. 'Laten we zeggen 95 procent.' Welk bedrijf achter de overname zit, wil hij niet zeggen.Vorige week kreeg het bedrijf uitstel van betaling . Hoe hoog de schuldenlast is, is niet bekend. Zakenblad Quote meldde eerder dat de FIOD bij het bedrijf is binnengevallen in verband met belastingfraude.De kledingzaak heeft volgens de eigen website 'de grootste wintercollectie van Nederland'. De Skihut bestaat al meer dan 40 jaar.