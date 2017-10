West Wekker: Skihut Scheveningen blijft open en gezin gered uit brandend huis

REGIO - Goedemorgen! Vandaag vieren de Scheveningers een klein feestje, want kledingwinkel De Skihut blijft open. Ook goed nieuws uit Den Haag. Daar redde de brandweer een gezin uit een brandend huis. Dit en meer lees je in de West Wekker!

De Skihut op Scheveningen maakt een doorstart. Het is nog niet bekend wie de kledingzaak overneemt. Vandaag wordt de overname officieel naar buiten gebracht, maar Michel Snoek van Haagstate Advocaten liet gisteravond aan Omroep West weten dat de contracten voor een overname zijn getekend. Curator Milko Spaa bevestigt de doorstart en maakt vandaag de naam van de nieuwe eigenaar bekend.'Niet te streng, je moet ermee kunnen lachen en ze moeten tijd en respect voor je hebben.' Dat typeert de ideale juf of meester volgens Djahmany, Pluk en Carmen van groep 8 van de Liduina Basisschool in het Haagse Bezuidenhout. Zij mochten gisteren helpen bij het startsein voor het project 'Klassewerk'. Daarin werken alle Haagse schoolbesturen en de gemeente samen op zoek naar meer leerkrachten in het basisonderwijs.Op de Loosduinse Hoofdstraat in Den Haag is gisteravond een steekpartij geweest. Eén man raakte gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Volgens een politiewoordvoerder ging aan de steekpartij een vechtpartij vooraf. Twee mannen zijn opgepakt.De brandweer heeft gisteravond een moeder, twee kinderen en een hond gered uit een brandende woning in de Melis Stokelaan in Den Haag. De brand was ontstaan in de oplader van een hoverboard, een soort gemotoriseerd skateboard op twee wielen.Elke dinsdag misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp bij het oplossen van misdrijven. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers tot veel resultaten.- Tijdens een verkoop via Marktplaats wordt een vrouw opgelicht: ze krijgt allemaal valse biljetten van 50 euro. Er is heel duidelijk beeld van de verdachten.- Bij een babbeltruc in een parkeergarage in Delft wordt een pinpas gestolen. Even later wordt daar veel geld mee opgenomen.- Drie jonge mannen breken in bij een café in Den Haag en zijn daarbij gefilmd.- Een man uit Rijswijk gaat met een vage bekende naar het casino. Die vage kennis gaat er even later vandoor met de telefoon van de Rijswijker.- Tot slot is de politie op zoek naar getuigen van een poging tot woningoverval aan de Lippe-Biesterfeldweg in Den Haag.Vandaag en morgen is er niet veel verandering in het weerbeeld. Een westelijke stroming voert lucht aan vanaf de oceaan waarin soms een (zwak) front mee trekt. Tot morgendagavond is er dan ook vrij veel bewolking met zo nu en dan regen of motregen. Toch kunnen er soms ook wat opklaringen voorkomen. De wind komt uit zuidwestelijke-westelijke richting en is zwak tot matig, maar neemt aan de kust toe tot (vrij) krachtig.