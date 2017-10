Haagse scholen slaan handen ineen om meer onderwijzers aan te trekken

DEN HAAG - 'Niet te streng, je moet ermee kunnen lachen en ze moeten tijd en respect voor je hebben.' Dat is de ideale juf of meester volgens Djahmany, Pluk en Carmen van groep 8 van de Liduina Basisschool in het Haagse Bezuidenhout. Zij mochten maandag helpen bij het startsein voor het project 'Klassewerk'. Daarin werken alle Haagse schoolbesturen en de gemeente samen op zoek naar meer leerkrachten in het basisonderwijs.

'We komen in Den Haag nu al veertig onderwijzers tekort', zegt onderwijswethouder Saskia Bruines . 'Als er niets gebeurt, zijn dat er over drie jaar ruim 400.' 'En moet je kijken wat een mooi vak', vult bestuursvoorzitter Ewald van Vliet van de grote Haagse scholenstichting Lucas Onderwijs aan. 'En er wordt door het kabinet nu ook meer geld voor uitgetrokken.'Het project Klassewerk , geleid door oud-rector John Swildens van het Edith Stein College, gaat proberen mensen het onderwijs binnen te halen. 'Er zijn heel veel mensen die twijfelen, of die al iets anders zijn gaan doen. Die gaan we laten zien hoe mooi het onderwijs is. Kijk die kinderen, kijk dat prachtige schoolgebouw, ik word er zelf weer helemaal enthousiast van.'En de jongedames? 'Ik weet het nog niet', zegt Pluk. 'Ik twijfel tussen architect en binnenhuisarchitect', zegt Carmen. Gelukkig hebben ze nog een paar jaar om er over na te denken.Maar Djahmany is over de brug. 'Ik wilde al juf worden toen ik zeven was. Nu twijfel ik nog weleens, maar als ik dit allemaal hoor dan weet ik het zeker.'