Halloweenfeest van de baan: 'Aan eigen succes ten onder gegaan'

LEIDEN - Het halloweenfeest in de Leidse Stevenshof gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft vanwege steeds strenger wordende veiligheidseisen besloten om de stekker uit het evenement te trekken. 'Het was te massaal geworden', zegt voorzitter Ron Derogee van Wijkraad Stevenshof, organisator van het feest.

Al jaren organiseert de wijkvereniging met Halloween een soort spooktocht in het park. De laatste jaren kwamen er zo'n 3.500 bezoekers op af. 'We zijn een beetje aan ons eigen succes ten onder gegaan', zegt Derogee.Volgens de voorzitter konden ze door de grote hoeveelheid bezoekers niet meer aan de veiligheidseisen voor de vergunning voldoen. 'Daarom hebben we besloten het grote evenement niet door te laten gaan. Jammer, maar de kritiek was terecht. Als je terug gaat kijken, hebben we redelijk geluk gehad dat het altijd is goed gegaan.'Voor kinderen tot 12 jaar organiseert de wijkvereniging nog wel een evenement. 'Kleiner en op schoolpleinen. Dat plan wordt nu uitgewerkt.'