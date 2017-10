Man gewond bij steekpartij in Den Haag

Politiewagens (Foto: John van der Tol)

DEN HAAG - Op de Loosduinse Hoofdstraat in Den Haag is maandagavond een steekpartij geweest. Eén man raakte gewond, hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.







Volgens een politiewoordvoerder mondde een vechtpartij uit in een steekpartij. Twee mannen zijn opgepakt. Mogelijk was er nog een vierde persoon bij de ruzie betrokken.