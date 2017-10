Hoverboard vat vlam; moeder, kinderen en hond gered uit woning

DEN HAAG - De brandweer heeft maandagavond een moeder, twee kinderen en een hond gered uit een brandende woning op de Melis Stokelaan in Den Haag. De brand was ontstaan in een oplader van een hoverboard, een soort gemotoriseerd skateboard op twee wielen.

Doordat de brand in de hal ontstond, konden de moeder, kinderen en hond niet zelf naar buiten komen. Daarom haalde de brandweer ze met een hoogwerker van de derde etage naar beneden. Niemand raakte gewond. Wel werden acht woningen in het appartementencomplex tijdelijk ontruimd.'Het had helemaal verkeerd kunnen aflopen, maar gelukkig hebben de bewoners heel alert gereageerd en is daarmee erger voorkomen', zegt een woordvoerder van de brandweer.De schade in de hal van het appartement is volgens de woordvoerder behoorlijk. Wanneer het gezin weer terug naar huis kan, is niet bekend. Dat wordt onderzocht. Het gezin heeft voor komende nacht bij familie onderdak gevonden, aldus de veiligheidsregio Haaglanden.