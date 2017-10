Haagse jongeren nemen de Koninklijke Schouwburg over

Appie el Massaoudi in de Koninklijke Schouwburg | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De Koninklijke Schouwburg werd gisteravond even overgenomen door de Haagse Appie el Massaoudi en zijn jongens van de Haagse markt. Hun eenmalige voorstelling 'Optimisme is HOT' vertelt het levensverhaal van Appie en de probleemjongeren die hij op het rechte pad helpt.

De theatervoorstelling is een combinatie van verhalen vertellen, muziek, dans en interviews. Appie en de jongeren krijgen daarbij de hulp van schrijver Abdelkader Benali, die de avond aan elkaar praat, kickbokster Soumia Abalhaja, wethouder Boudewijn Revis en acteurs en muzikanten van Het Nationale Theater.



Het is een bonte avond waarbij de verhalen en ervaringen van Appie en de jongeren op en rondom de Haagse markt centraal staan. En als iets duidelijk wordt dan is het dat die verhalen verdienen gehoord te worden. Ook omdat ze laten zien dat het niet misschien zulke lieverdjes waren toen ze jonger waren, maar dat ze ook dromen over een mooie toekomst.