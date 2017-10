Boot brandt uit, politie doet onderzoek

Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend. (Foto: Flashlight Fotografie)

NOORDWIJKERHOUT - In Noordwijkerhout is in de nacht van maandag op dinsdag een boot op de Leidsevaart in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond 2.00 uur ontdekt.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. De politie doet onderzoek.



De brandweer heeft het vuur geblust.