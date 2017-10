Brand in flat in Delft, politie houdt bewoner aan

Brand in een flat aan de Reinier de Graafweg in Delft (Foto: District8)

DELFT - Op een balkon van een huis aan de Reinier de Graafweg in Delft heeft in de nacht van maandag op dinsdag brand gewoed. Op het balkon vonden brandweerlieden meerdere kranten en een deken die in brand waren gestoken. De politie heeft de bewoner van het pand aangehouden, meldt nieuwssite District8.





De aangehouden bewoner is door agenten meegenomen naar het politiebureau.



LEES OOK: Brand in studentencomplex, aantal woningen ontruimd

Volgens District8 sloegen de vlammen van het balkon. Door snel ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen woningen. Na het blussen van de brand is de brandweer een tijd bezig geweest met het ventileren van de flat.De aangehouden bewoner is door agenten meegenomen naar het politiebureau.