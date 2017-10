'Tevreden met zilver en apetrots met goud', Sharon Prins blikt terug op World Cup darts

DEN HAAG - Een gouden en een zilveren medaille, daarmee kwam Sharon Prins terug van het World Cup-toernooi darts uit Japan. Terug in Zoetermeer blikt ze terug op het evenement.

De Oranje-dartsters wonnen in Kobe het overall-klassement. En dat was bijzonder, want dat lukte Nederland pas een keer eerder. 'In 2001', vertelt Prins. 'Dat wist ik, maar ik heb me daar niet mee bezig gehouden. Ik kijk altijd gewoon per wedstrijd hoe het gaat. Maar natuurlijk zijn we apetrots op het resultaat. Hier kunnen we echt lang met een goed gevoel op terugkijken .'Om het overall-klassement te winnen, moesten de Oranjevrouwen afrekenen met Zweden in de finale van het teamevent. 'Die finale was erg spannend. We lieten kansjes liggen en Zweden profiteerde daar goed van.' De Scandinavische vrouwen kwamen op een 6-4 voorsprong.'Maar we zijn echt heel goed positief gebleven en bleven knokken tot het laatste punt', vertelt Prins. 'Ik ben zo trots dat we die achterstand konden ombuigen in een voorsprong en die daarna niet meer uit handen gaven.'Prins bereikte in Japan ook de finale van het vrouwenenkelspel. Ook dat werd een thriller. 'Ik voelde me de hele week al goed en die vrijdag dat we het singletoernooi begonnen, stond ik super goed te gooien', blikt Prins terug.'Helaas vond de finale een dag later plaats. Dan is het altijd weer afwachten hoe je gevoel dan is. Ik ging heel positief de finale in, maar helaas ging het wat daarin moeizamer dan de dag ervoor. Maar ik knokte. Ik wilde zo graag die titel veroveren, nadat ik vorig jaar tijdens het EK ook al eerste werd. Helaas kwamen er zenuwen naar boven bij die laatste dubbel.'Zes matchdarts liet Prins liggen. Zonde, want ze had daarvoor een 5-2 achterstand rechtgezet. 'Volgende keer beter. Ik ben tevreden met zilver', benadrukt de Zoetermeerse. 'Dit is een mooi leermoment en met opgeheven hoofd ga ik verder.'