Drie rijstroken A12 afgesloten na ongeluk, anderhalf uur vertraging

ZEVENHUIZEN - Drie rijstroken van de A12 naar Utrecht zijn dinsdagochtend rond 8.45 uur afgesloten na een ongeluk bij De Meern. Rond 9.30 uur stond er twintig kilometer file vanaf Gouda. Dit is goed voor anderhalf uur vertraging.

De weg op het moment van het ongeluk bij De Meern net een kwartier vrij na een kettingbotsing waarbij tien auto's betrokken waren. Die kettingbotsing gebeurde rond 7.00 uur, ter hoogte van Woerden. In verband met dit ongeluk werden twee rijstroken anderhalf uur lang afgesloten.Dat ongeluk zorgde voor vijftien kilometer file tussen Zevenhuizen en Woerden. Ook dit was goed voor ruim anderhalf uur vertraging.Vanwege de problemen op de A12 stond het verkeer op de N11 tussen Bodegraven en de aansluiting met de A12 ook stil. Dit zorgde voor veertig minuten vertraging.Er waren dinsdagochtend ook grote problemen op de N211. Die werd na een ongeluk bij Poeldijk urenlang in beide richtingen afgesloten tussen Naaldwijk en Den Haag.