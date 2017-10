Man gooit pan met kippenpoten door voorruit auto

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Een 52-jarige man uit Leidschendam is aangehouden nadat hij een pan met kippenpoten door de voorruit van de auto van zijn ex-vriendin gooide.

De man en vrouw hadden een gesprek om te kijken of een doorstart van hun relatie mogelijk was, maar dat eindigde in een fikse ruzie.De gewaarschuwde politie was snel aanwezig. De man moet zich voor de rechter verantwoorden.