Jonge top 5 op kieslijst SP Den Haag

Hanne Drost, SP Den Haag Foto: SP Den Haag

DEN HAAG - De eerste vijf kandidaten op de SP kieslijst in Den Haag zijn relatief jong. De 29-jarige Hanne Drost gaat de kandidatenlijst aanvoeren. De andere kandidaten zijn allemaal jonger dan 32 jaar. De SP-leden moeten de voordracht nog wel goedkeuren.

Hanne Drost is voor het grote publiek een onbekend gezicht. Drost is sinds een maand fractievoorzitter van de partij in de Haagse gemeenteraad. Ze nam deze functie over van Bart van Kent die naar het Binnenhof is vertrokken als Tweede Kamerlid. Drost werkt in de Tweede Kamer als beleidsmedewerker voor de SP.



Volgens de kandidatencommissie van de SP is zij de ideale lijsttrekker. 'Hanne is al jaren een drijvende kracht achter het activisme van de SP in Den Haag en heeft daarnaast uitgebreide politieke ervaring door haar werk in de Tweede Kamer', stelt Bob van Vliet van de kandidatencommissie.



Relatief jong





De andere kandidaten in de top 5 van de concept kandidatenlijst van de SP zijn allemaal relatief jong. Lesley Arp (32) is fractiemedewerker van de Haagse SP, Jerry Snellink (29) is fractievertegenwoordiger voor de SP op het Haagse stadhuis, Debbie van Dijk (19) is studente politicologie en aangesloten bij de jongerenorganisatie van de Haagse SP en Simone Haane (25) werkt bij de BAR-organisatie, dat is het samenwerkingsverband Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.



Drost is tevreden over de kandidatenlijst. 'Ik ben heel trots om deze jonge en frisse lijst aan te mogen voeren. Ik kijk er erg naar uit om met dit team te gaan strijden voor een socialer Den Haag.' Het huidige SP-raadslid Aisha Akhiat keert na de verkiezingen in maart volgend jaar niet terug in de raad omdat ze haar werk niet meer met het raadswerk kan combineren. Op 23 oktober zullen de leden van de Haagse SP de kandidatenlijst definitief vaststellen.