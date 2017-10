Werkstraf geëist tegen Delftenaar voor dodelijk fietsongeluk

MAASLAND - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdagochtend een werkstraf van 180 uur geëist tegen Cas van M. (21) uit Delft. Hij is aangeklaagd voor dood door schuld nadat hij eind juli 2016 in Maasland een dodelijk ongeluk veroorzaakte. Daarbij kwam een 85-jarige man om het leven.

Van M. was eind juli op fietsvakantie met een groep vrienden. Op de Trekkade in Maasland botste Van M. op een tegemoetkomende fietser. Die man viel vervolgens via een betonnen rand in het water naast de Trekkade.Meteen na het ongeluk is het slachtoffer uit het water gehaald en is geprobeerd hem te reanimeren, maar dit mocht niet baten. De man overleed uiteindelijk aan een schedelbreuk die hij opliep bij de val.In de rechtszaal verklaarde Van M. dinsdag dat de man 'er ineens was'. Hij vindt het 'vreselijk' wat er gebeurd is, zei zijn advocaat. Op het moment van de botsing fietste Van M. met een snelheid van 26 kilometer per uur.Volgens Van M. was hij met zijn drie vrienden 'lekker relaxed aan het fietsen'. Het OM vindt dat de Delftenaar te hard reed op het smalle fietspad. De advocaat van Van M. eist volledige vrijspraak.