Help! Hoe moet de nieuwe show van Bas Muijs op Radio West gaan heten?

DEN HAAG - Bas Muijs op Radio West! Vanaf 6 november kun je hem iedere morgen tussen 7.00 uur en 9.00 uur horen op 89.3 FM. Maar er is een probleem. Er is nog geen naam voor zijn show.

Daarvoor hebben we jou nodig. Bas zelf vroeg al op zijn twitterpagina om leuke ideeën, en daar kwamen al erg leuke reacties op. Bijvoorbeeld: Beschuit met Muijs, Van huis met Muijs en Met Bas uit bed.Weet jij een nóg betere naam? Laat het dan weten via online@omroepwest.nl of stuur ons een bericht op Twitter of Facebook