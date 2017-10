'Onbekend' bedrijf neemt De Skihut op Scheveningen over

DEN HAAG - Retail Investments Beilen B.V. is de nieuwe eigenaar van De Skihut op Scheveningen. De winkel werd deze week failliet verklaard, nadat er eerder uitstel van betaling was verleend. Bijna alle medewerkers kunnen bij het bedrijf aan de slag blijven. Maar wie de precieze investeerders achter de doorstart van De Skihut zijn, blijft onduidelijk.

'Het gaat om bekende investeerders en financiers in zowel retail als vastgoed', zegt directeur Peter Raven van Retail Investments Beilen tegen Omroep West. 'We zijn actief in heel het land, waaronder Den Haag. Dat is de link naar de overname van De Skihut.'Op welke manier de investeerders actief zijn in het Haagse en bij welke bedrijven, wil Raven niet zeggen. 'Dat vind ik niet interessant', laat hij weten. Ook is onduidelijk of Retail Investments Beilen een grote speler is. Over de jaaromzet wil de directeur niks kwijt. Ook over hoeveel er voor de overname is betaald, houdt Raven de kaken stijf op elkaar.Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel komt een wirwar aan BV's naar boven. Een jaarrekening is door Retail Investments Beilen niet gedeponeerd. Dat kan ook nog niet, want het bedrijf is pas op 1 september van dit jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De bestuurder van de BV is Boulevard Beheer B.V. uit Kloetinge, in Zeeland. Uit de jaarrekening daarvan, over 2015, blijkt dat er een paar ton vermogen is. Maar winst- en verliesrekeningen zijn niet gedeponeerd.Het blijft dus onduidelijk wie er precies geld hebben gestoken in de overname van De Skihut en wat de omvang van de organisatie is. De familie Schaling, de vorige eigenaar van het bedrijf, is volgens het persbericht van de curator in elk geval niet betrokken bij de doorstart. Eerder viel de FIOD vanwege belastingfraude binnen bij het bedrijf van de familie Schaling, meldde zakenblad Quote. Ook zou de eigenaresse volgens het blad zijn geschorst als directeur van het De Skihut en van het moederbedrijf Joah Invest. De nieuwe eigenaar wil wel kwijt wat de plannen zijn met De Skihut. 'Wij geloven in het concept en hebben in goed overleg met de curator kans gezien deze mooie zaak over te nemen', vertelt Raven.'Het concept heeft al tientallen jaren zijn bestaansrecht bewezen. Met het nieuwe management gaan wij proberen daar een nog groter succes van te maken.' Het management mag dan nieuw zijn, het personeel blijft grotendeels hetzelfde. Raven: 'Het personeel is gisteravond geïnformeerd over wie we zijn en wat onze doelstelling is. Op een paar na krijgt iedereen een arbeidscontract aangeboden onder marktconforme voorwaarden.'Volgens het persbericht van de curator werken er 62 mensen bij de winkel, onder wie veel part-timers. De winkel, aan de Vissershavenweg op Scheveningen, en de webshop zullen volgens de curator open blijven. Het faillisssement en de doorstart hebben geen betrekking op de winkels in Oosterbeek en in Knokke (België). Die laatste was al gesloten en blijft dicht, zo valt te lezen. Curator Milko Spaa was dinsdag niet voor commentaar bereikbaar.