Inwoners willen niet hun portemonnee trekken voor noodlijdend Voorschoten

Snijden in de begroting



Wel zijn inwoners bereid om zich - eventueel vrijwillig - in te zetten voor het behoud van openbare voorzieningen. Daar is 43 procent van de Voorschotenaren het mee eens, 36 procent is het daar mee oneens. Deze openbare voorzieningen, zoals bijvoorbeeld zwembad Het Wedde, het cultureel centrum en de kinderboerderij, zijn voor een overgrote meerderheid van de inwoners (76 procent) belangrijker dan dat Voorschoten een zelfstandige gemeente blijft.Moet Voorschoten dan maar fuseren met een andere gemeente? Dat voorstel kan bij veel Voorschotenaren op steun rekenen, al vindt 65 procent dat hun gemeente dan wel beter samen kan gaan met een gemeente van gelijke grootte, zoals Wassenaar . Samengaan met het grotere Leiden krijgt minder steun (21 procent).Maandag bleek dat Voorschoten flink moet snijden om de begroting op orde te krijgen. Voorschoten moet in de periode 2018-2021 een bedrag van 4 miljoen euro bezuinigen omdat in de afgelopen acht jaar liefst 75 miljoen euro te veel is uitgegeven.