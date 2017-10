Wie heeft Guus gezien?

DEN HAAG - Het is de grootste nachtmerrie die iedere dierenbezitter kan overkomen: dat je huisdier kwijtraakt. Sinds afgelopen zondagavond is labradoodle Guus uit Noordwijk vermist en zijn baasjes zijn ten einde raad.

Stef Melgert snapt nog steeds niet hoe het heeft kunnen gebeuren. 'Ik liep met Guus het avondrondje in de wijk, toen hij plotseling schrok van het geluid van een brommer en er vandoor ging.

Guus was eerder op de dag op het strand aangereden door een mountainbiker en de eigenaar denkt dat Guus de link heeft gelegd met de brommer. 'Anders zou ik het ook niet weten. Guus is een hond die heel goed luistert en altijd terugkomt, dus er is waarschijnlijk een knop omgegaan in zijn koppie,' aldus het bezorgde baasje.



Zoekacties

Sindsdien is iedereen op zoek naar de cognackleurige labradoodle, zo ook hulpgroep vermiste honden NH/ZH. Maar dit heeft nog niet veel opgeleverd. 'Er zijn 2 zichtmeldingen gekomen vanuit de Bloemenbuurt in Den Haag. Als je kijkt naar het tussenliggende tijdsbestek en de afstand over het strand zou het kunnen dat Guus in zijn paniek in Den Haag is beland,' aldus Monique Schokker van de hulpgroep.'



De familie van Guus is bang dat ze hun hond nooit meer vinden. Stef Melgert: 'Normaliter ben ik optimistisch ingesteld maar nu zie ik het somber in. Ik doe geen oog meer dicht, het is toch een beetje alsof je kind kwijt is.'



Heb je Guus gezien? Mail naar Superdebby@omroepwest.nl