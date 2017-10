Joke uit Nootdorp heeft een wens voor haar broer Maarten; meekijken bij SuperDebby

Foto: Lynn Heythekker

DEN HAAG - UPDATE; De wens van Joke is vervuld! Haar broer mocht de hele dag op bezoek komen bij Omroep West en heeft de hele uitzending van SuperDebby bijgewoond en Joke was er zelf ook bij! Tot slot kreeg hij nog een prachtige tas vol Omroep West kado's en ging hij met een lach van oor tot oor naar huis! Missie geslaagd!

Geschreven door Redactie SuperDebby

Joke Grammeman (72) heeft een wens ingezonden voor haar broer Maarten (56). Namelijk of hij eens bij SuperDebby kan komen kijken. Dat vinden wij een mooie wens! Maarten heeft het syndroom van down en is helemaal gek van radio en televisie. Hij woont in Wageningen in een begeleid woongroep en komt 2 tot 3 keer per jaar bij zijn zus Joke op bezoek. Joke wilt hem dan ook graag verrassen met een bezoek in onze studio.