Groep de Mos wordt Hart voor Den Haag

DEN HAAG - Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil na de verkiezingen in maart volgend jaar de partijnaam veranderen in Hart voor Den Haag. Dit is de titel van het verkiezingsprogramma van Groep de Mos.

Bij mediapartner Den Haag FM zei fractievoorzitter Richard de Mos dat hij de naamsverandering geleidelijk wil invoeren. 'Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of we aan de verkiezingen kunnen meedoen onder de naam Groep de Mos-Hart Voor Den Haag', zei De Mos. 'Uiteindelijk moet Hart voor Den Haag de naam Groep de Mos helemaal vervangen.'De naam Groep de Mos is een erfenis van zijn besluit om zich in 2012 af te splitsten van de PVV. Richard de Mos ging als eenmansfractie verder als Groep de Mos. Inmiddels zijn we een bekende, lokale partij geworden die uit meer mensen bestaat dan alleen De Mos. 'Ik ben een trotse voorman van de partij maar ik doe het niet alleen.'De partijleider denkt dat het traject van de naamsverandering 'een aantal jaar' gaat duren. 'We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de naamsbekendheid van Groep de Mos, dus het zou stom zijn als we die naam nu gelijk zouden veranderen.'Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 hoopt De Mos dat hij met zijn partij Hart voor Den Haag mee kan doen.