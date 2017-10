'Ik had meteen zoiets van: dit moeten we doen', bewoners Herenstraat blij met geveltuinen

DEN HAAG - Geveltuinen moeten de Herenstraat in het centrum van Den Haag en enkele omliggende straten een beter imago bezorgen. De Herenstraat kwam de laatste jaren geregeld negatief in het nieuws en kampt daardoor met een slecht imago.

De geveltuinen werden dinsdag aangelegd in het kader van de Dag van de Duurzaamheid. De ondernemers en bewoners van de straat zijn er blij mee. Onder hen Lies Bouman. De violenreparateur is geboren en getogen in de Herenstraat en heeft de straat zien veranderen van een gezellige winkelstraat - met een bakker, een slager en een groenteman - tot een straat met hoofdzakelijk horeca. 'Dat heeft de sfeer in de straat erg veranderd', vertelt ze. 'De straat is vaak negatief in het nieuws.'Ze wijst onder meer op de dodelijke schietpartij die er in 2015 plaatsvond, verschillende steekpartijen en de ruzies tussen stappende jongeren. 'Toen het mailtje van de bewonersvereniging over de geveltuintjes binnenkwam, had ik meteen zo iets van: dit moeten we doen.'Van de gemeente krijgen de bewoners en ondernemers aarde en planten. 'We moeten zelf de stenen weghalen', vertelt Bouman. 'Daarom heb ik een Delfts rugbyteam - waar ik teammanager ben - ingeschakeld om ons te helpen. Als de vuilnisophaaldienst voortaan wat eerder in de ochtend langskomt zodat de meeuwen hier geen vrij spel meer hebben, dan wordt de Herenstraat in plaats van een ondergeschoven kindje een mooie poort naar het Plein en de Tweede Kamer.'