Duidelijk beeld van mannen die iPad kopen met vals geld

De verdachten. Beeld: Politie De verdachten. Beeld: Politie

DEN HAAG - Een 42-jarige vrouw uit Den Haag is afgelopen zomer opgelicht tijdens een verkoop via Marktplaats. De mannen die haar iPad kochten, betaalden met valse biljetten van 50 euro. Ze spraken af op station Den Haag Centraal, onder het oog van een camera. De mannen zijn hierdoor heel duidelijk in beeld.

De verkoopster zette haar iPad in juli te koop op Marktplaats. Ze vroeg er 600 euro voor en kwam al snel in contact met iemand die zich Jim noemde. Hij wilde het gevraagde bedrag betalen en ze spraken op woensdag 12 juli af op het station.



‘Jim’ kwam op de afgesproken tijd aan, samen met een man die hij voorstelde als zijn neef. Hij checkte de iPad en ging akkoord met de koop. De vrouw kreeg een stapel van 12 biljetten van 50 euro die er als echte biljetten uit zagen. Toen ze die vervolgens bij de bank op haar rekening wilde storten, bleek dat alle biljetten vals waren.



Herkent u de mannen?



Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op

