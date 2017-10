2700 euro opgenomen na babbeltruc in parkeergarage Delft

DELFT - Tijdens een babbeltruc in een parkeergarage in Delft lukt het een man en een vrouw om de pinpas van een 58-jarige man te stelen. Omdat ze ook zijn pincode hebben gezien, kunnen ze daarna ruim 2700 euro van zijn rekening halen. De twee zijn duidelijk in beeld.

Het slachtoffer is op vrijdag 2 juni met een vriendin in parkeergarage Zuidpoort in Delft. Op het moment dat hij zijn parkeerkaartje afrekent, staan een man en een vrouw dicht bij hem in de buurt. Ze spreken hem aan in een onbekende taal en wijzen naar een biljet van 5 euro, dat op de grond ligt. Ze zeggen dat dat biljet van hem is. De man raapt het op en stopt het geld in zijn portemonnee.Vervolgens loopt hij naar de lift en de man en vrouw gaan met hem mee. Uit veiligheid houdt hij zijn portemonnee in zijn hand. De twee blijven er maar naar wijzen en de man controleert of zijn geld en passen er nog in zitten. Dat is het geval. Plotseling houdt de vrouw haar hand, met daarin een voorwerp, boven de portemonnee. De man schrikt en trekt zijn portemonnee snel weg.Thuis aangekomen controleert de man zijn rekening en ziet dan dat er een groot bedrag van zijn bedrijfs- naar zijn privérekening zijn overgemaakt. Vervolgens is er in meerdere transacties ruim 2700 euro afgeschreven. Dat is gedaan bij pinautomaten aan de Franselaan en de Rösener Manzstraat in Rotterdam. Daarbij komen een man en een vrouw in beeld, die voldoen aan het signalement van het stel dat in de garage was.Vermoedelijk is de pincode afgekeken bij het betalen van het parkeerkaartje. De man en de politie hebben geen idee hoe het de twee is gelukt om de pas te stelen. Het slachtoffer heeft gezien dat de vrouw een voorwerp met een bloemetjesmotief boven zijn portemonnee hield, maar wat dat was en wat ze daarmee heeft gedaan is niet bekend.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem