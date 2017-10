Inbrekers koffiehuis Den Haag herkenbaar in beeld

DEN HAAG - Drie verdachten van een inbraak in koffiehuis Hababam hebben van de politie de kans gekregen om zich te melden, nadat de beelden eerst onherkenbaar op Facebook zijn gezet. Omdat ze dat niet hebben gedaan, zijn de drie mannen nu herkenbaar in beeld.

De inbraak in het koffiehuis aan de Frans Halslaan vindt plaats in de nacht van vrijdag 4 augustus. Drie mannen komen binnen door een dakraam en vertrekken met geld uit de kassa, een geldwisselautomaat en de gokautomaten.Woensdag 4 oktober zijn geblurde beelden van de mannen op de Facebookpagina van politiebureau Hoefkade geplaatst. De mannen kregen zo de kans om zich voor de uitzending van Team West bij de politie te melden.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem