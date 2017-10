Behulpzame vage kennis steelt telefoon uit locker casino Rijswijk

RIJSWIJK - Een 30-jarige man uit Rijswijk legt zijn telefoon in een locker bij een bezoek aan het casino. Hij denkt dat hij daar veilig ligt, maar een vage kennis die met hem mee is, gaat er vandoor met de telefoon.

De man gaat op zondagavond 7 mei met wat familie naar het Sir Winston casino in Rijswijk. Nog voor vertrek komt hij een vage kennis tegen, die hij nog kent van vroeger. Hij weet niet hoe hij heet of waar hij woont. Ze maken een praatje en er komt ter sprake dat ze naar het casino gaan. Uiteindelijk gaat de kennis met de drie mannen mee.De 30-jarige man wil zijn telefoon niet meenemen het casino in. Bij de ingang zijn lockers waar je waardevolle spullen kunt achterlaten. Hij weet niet precies hoe die werken, maar de vage kennis legt het hem uit. De man toetst een zelfbedachte pincode in, doet de locker op slot en de mannen gaan het casino in.Even later zegt de vage kennis dat hij even ergens anders in het casino gaat kijken. De 30-jarige man vindt dat prima, maar krijgt er toch een vreemd gevoel over. Hij gaat bij de locker kijken en ziet dan dat zijn telefoon weg is. Uit de camerabeelden blijkt dat de vage kennis hem heeft gestolen. Omdat hij eerder de pincode heeft gezien, is het geen probleem het kastje open te maken.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem