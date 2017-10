Overvallers Lippe-Biesterfeldweg Den Haag vertrekken na gegil bewoonster

DEN HAAG - Een 56-jarige bewoonster van de Lippe-Biesterfeldweg in Den Haag wordt het slachtoffer van een woningoverval. Omdat ze heel hard begint te gillen, gaan de daders er al snel vandoor. De politie is dringend op zoek naar getuigen die meer weten.

De vrouw is op donderdagavond 21 september thuis in het huis in het stadsdeel Loosduinen. Rond 22.00 uur gaat de voordeurbel. Ze denkt dat het haar zoon is en doet daarom nietsvermoedend open. Maar er blijken twee overvallers voor de deur te staan. Ze dragen donkere kleding en bivakmutsen.Eén van de mannen pakt de vrouw vast en duwt haar naar binnen. Er ontstaat een worsteling, waarbij ze flink van zich afbijt. Ze begint ook heel hard te gillen. Dat maakt blijkbaar zoveel lawaai, dat de mannen besluiten om zonder buit te vertrekken. De vrouw heeft een pijnlijke arm en moet naar het ziekenhuis om die te laten behandelen.Er is maar weinig bekend over de overvallers. Ze droegen donkere kleding en bivakmutsen. Het slachtoffer heeft gezien dat één van hen bruine ogen heeft. Over het motief tast de politie nog in het duister. Alle informatie daarover is welkom.Verder is de politie dringend op zoek naar getuigen die de mannen voor, tijdens of na de overval hebben gezien op de Lippe-Biesterfeldweg of in de omgeving. Mogelijk hebben ze eerder al rondgelopen in de buurt of is er gezien dat er een voertuig is gebruikt.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem