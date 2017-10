Haagse Stadspartij: Groep de Mos pikt onze slogan

Wijsmuller op campagne voor de HSP in 2014 | Foto: HSP

DEN HAAG - Groep de Mos is aan de haal gegaan met de slogan van de Haagse Stadspartij (HSP). Daar beticht de HSP, Groep de Mos van. Groep de Mos wil zijn naam veranderen in Hart voor Den Haag. Dat is dezelfde slogan die de HSP in de verkiezingscampagne van 2014 gebruikte. 'In de categorie beter goed gejat, dan slecht bedacht', twitter HSP-raadslid Gerwin van Vulpen.

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil na de verkiezingen in maart volgend jaar de partijnaam veranderen in Hart voor Den Haag. De naam Groep de Mos is een erfenis van het besluit van voorman Richard de Mos om zich in 2012 af te splitsten van de PVV. Hij ging als eenmansfractie verder als Groep de Mos. 'Inmiddels zijn we een bekende, lokale partij geworden die uit meer mensen bestaat dan alleen De Mos', zegt Richard de Mos.



Maar volgens de Haagse Stadspartij heeft De Mos de naam Hart voor Den Haag gejat van de Haagse Stadspartij. Deze tekst gebruikte de HSP in 2014 tijdens de verkiezingscampagne. Op twitter circuleren foto's waarop T-shirts van de HSP staan met deze slogan. Ook Peter Bos, fractievoorzitter van de HSP heeft een campagnevideo geplaatst met daarbij een sneer: 'De video is ook al klaar.'



Niet onder de indruk



Richard de Mos is niet onder de indruk. 'Ze kunnen piepen wat ze willen bij de Haagse Stadspartij maar dat maakt mij niets uit. Ze hadden een hart voor Den Haag maar dat was in een grijs verleden. De kiezer weet inmiddels wel beter.'