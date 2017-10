Wegpompen vuil slootwater in Maasland gaat nog dagen duren

MAASLAND - Het afvoeren van vervuild bluswater uit de sloten aan de Commandeurskade en Kwakelweg in Maasland gaat nog dagen duren. Het water uit het afgesloten gebied wordt richting het rioolgemaal in Maasland gepompt. Datzelfde gebeurt ook voor het vervuilde slootwater dat tijdelijk in de mestzakken staat opgeslagen.

Na de grote brand op een boerderij aan de Kwakelweg vorige week raakte het slootwater zo vervuild dat het via een verderop gelegen gelegen rioolgemaal moet worden afgevoerd. Ook moest vervuild water tijdelijk opgeslagen worden in mestzakken. Het transport van het vervuilde water was problematisch omdat de wegen rond de Kwakelweg niet te zwaar belast mogen worden. Nu is duidelijk dat ook dit water via leidingen naar het gemaal wordt gepompt. Dat moet dit weekeinde klaar zijn.Volgens het Hoogheemraadschap Delfland blijft het slootwater in het afgesloten watergebied in ieder geval deze week nog in stand. 'Dat is om de waterkwaliteit te kunnen blijven monitoren', aldus een woordvoerder. 'Dit doen we omdat er mogelijk uit de bodem van de sloten nog materiaal loskomt.'