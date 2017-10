Griezels en zombies gezicht voor Freaky Forrest!

Halloween

DEN HAAG - Ben jij een enorme fan van Halloween en hou je ervan om iedereen de stuipen op het lijf te jagen? Meld je dan aan als figurant voor de Freaky Forrest!

Freaky Forrest is een spooktocht die ieder jaar met Halloween, op 31 oktober bij het Bieslandse bos achter Den Haag- Ypenburg wordt gehouden.



Claudia Moods, die de spooktocht organiseeert, heeft al 100 griezels in haar bestand, maar is op zoek naar nog 40 figuranten. 'Deze hoeven geen acteerervaring te hebben. Een beetje oergeluidjes maken is leuk maar de smink doet vaak al genoeg,' aldus Claudia.



Lijkt het je wel wat? Mail naar superdebby@omroepwest.nl