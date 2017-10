Mbo-uitblinker Lisanne Fons: 'Bij het speciaal onderwijs zeiden ze dat het niets zou worden'

DEN HAAG - Met een ferme pas stapt zij in het blauwe uniform van Handhaving door het winkelhart van Zoetermeer, een wandelgebied. 'Als er iemand komt langsfietsen moeten we even ophouden, hoor. Dan moet ik diegene aanhouden', zegt zij. Plichtsgetrouw tot op het bot.

In 2016 werd Lisanne Fons landelijk mbo-uitblinker . Dat maakte haar ook tot ambassadeur van het middelbaar beroepsonderwijs. Inzet bracht haar dit succes, zegt ze. En zo vreemd is dat niet. 'Ik wilde altijd al politieagent worden. Op het speciaal onderwijs zeiden ze dat dit mij niet zou gaan lukken.' Maar Lisanne rondde haar opleiding Orde en Veiligheid bij mboRijnland - het toenmalige ID College - in Zoetermeer met goed gevolg af en kreeg vrijwel direct een baan bij team Handhaving.Lisanne is een buitengewoon goede ambassadeur voor het mbo-onderwijs, echt een uitblinker dus. Die uitblinker-rol heeft ze nu een jaar lang. Als afsluiting van deze periode gaat zij deze week naar Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten om namens ons land mee te doen aan een jongerenconferentie met zo'n driehonderd andere jongeren van over de hele wereld.Ter voorbereiding is ze nu al druk in app-groepjes met vraagstellingen en discussies over een breed scala aan onderwerpen. Allemaal in het Engels, uiteraard. 'Ik wil me inzetten voor beter onderwijs met weinig middelen', zegt ze ambitieus. 'Vooral in arme landen.'De conferentie is gekoppeld aan de WorldSkills . Om het jaar strijden daar zo'n 1300 jonge vakmannen en vakvrouwen om de titel beste vakman of vakvrouw van de wereld'. Het WK wil jongeren bijbrengen dat vakmanschap belangrijk is en dat zij er trots op kunnen zijn als ze iets goeds uit hun handen krijgen. Deelnemers zijn als ambassadeur ook een voorbeeld voor anderen.Uit onze regio doen dit jaar twee vakmensen mee: Jeffrey de Zeeuw en Stefan Broos uit 's Graveland . Zij volgen op ROC Mondriaan in Den Haag de opleiding Mechatronica. Ook zij reizen naar Abu Dhabi. Zondag begint de wedstrijd, volgende week donderdag is de finale. 'We weten nog niet wat onze opdracht wordt', zegt Jeffrey, 'maar we moeten vanaf een tekening modules maken van een apparaat dat dingen kan beoordelen en selecteren.' Appeltje eitje, dus. Dat hebben ze vaker gedaan.Abu Dhabi vormt voor Lisanne haar afscheid als mbo-uitblinker. In november wordt haar opvolger gekozen. 'Maar als ze bellen om iets voor het mbo te doen, doe ik dat natuurlijk', zegt zij vol vuur.Voorlopig kan zij zich weer richten op haar eigen carrière, want ambitie heeft ze nog genoeg: 'Ik wil bij de politie!' En Lisanne kennende heeft ze daar alles voor over.