Aangereden verkeersregelaar gewond, automobilist rijdt door

Archieffoto: ANP

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Een verkeersregelaar is dinsdagmiddag aan de Dorpsstraat in Koudekerk aan den Rijn aangereden. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis.









De automobilist is doorgereden. De politie is op zoek naar de bestuurder.