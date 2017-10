International School of The Hague ontruimd na 'valse bommelding'

DEN HAAG - De International School of The Hague aan het Wijndaelerduin in Den Haag is dinsdagmiddag ontruimd vanwege een bommelding. Volgens een woordvoerder van de politie, die vooralsnog uitgaat van een vals alarm, heeft de school daartoe zelf besloten.

Een politieploeg nam poolshoogte en heeft het als een rampenoefening benaderd. 'Het is goed dat de school uit voorzorg heeft gehandeld', zegt de politiewoordvoerster. De schoolleiding zegt op dit moment geen commentaar te willen geven.Her en der in Nederland zijn dinsdagmiddag bommeldingen binnengekomen bij scholen. Eerst werden in Maastricht, Eindhoven en Utrecht scholen enige tijd ontruimd vanwege die bommeldingen. Later bleken er ook bij een school in Haren (Groningen) en bij twee scholen in Leeuwarden bommeldingen te zijn binnengekomen.Het ging onder meer om de Internationale School in Maastricht. Daar kwam om 13.00 uur een telefoontje binnen waarbij een Engels sprekende persoon zei dat er een bom in het gebouw lag. De vele honderden leerlingen en docenten werden opgevangen in een sportcomplex bij de Geusselt. De politie doorzocht het gebouw aan de Discusworp, maar er werd niets gevonden.De politie in Eindhoven liet weten dat de Internationale School aan de Oirschotsedijk zelf was begonnen met de evacuatie van leerlingen en personeel. Al snel werd het gebouw vrijgegeven.In Utrecht is op Janskerkhof een vestiging van de Hogeschool van de Kunsten enige tijd ontruimd geweest maar daar werd ook niets aangetroffen. Ook bij de twee scholen in Leeuwarden bleek het om valse melding te gaan. Na onderzoek in Haren gaat de politie er ook daar vanuit dat het om een valse melding gaat.