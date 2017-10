Dag van de Duurzaamheid: Marijke uit Delft plast het hele jaar op een composttoilet

DELFT - Het is voor Marijke Faber iedere dag de gewoonste zaak van de wereld, niet alleen op de Dag van de Duurzaamheid. De Delftse is al jaren bezig om zo duurzaam mogelijk te leven. Ze woont in een huis met muren van leem en riet en plast in een composttoilet.

Het is dinsdag de Dag van de Duurzaamheid. Door heel Nederland vinden, voor het negende jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.Marijke Faber woont in een ecohuis in het centrum van Delft, midden tussen de 'traditionele' huizen. 'Ons hele huis is duurzaam.' Zij en haar onlangs overleden man Ernest Israëls bouwden het huis zo'n 25 jaar geleden. Het is biologisch afbreekbaar, heeft muren van leem en riet en zonnepanelen. De woning is wel gewoon aangesloten op het waternet, maar Faber zuivert haar afvalwater wel zelf. 'Dat komt uiteindelijk in de vijver in de tuin terecht.'In het huis staat een composttoilet. Plas wordt via een pompje naar het dak getransporteerd waar het in een kas terechtkomt waar tomaten groeien. 'Het toilet zit op de eerste verdieping, dat moet omdat er een koker onder zit waar alles invalt.' Eén keer in het half jaar kun je daar compost uithalen. 'Het is gewoon aarde en het stinkt niet.'Of deze dag speciale betekenis heeft voor Marijke? 'Het is leuk en je leest erover, maar er is niet iets speciaals wat ik dan op de Dag van de Duurzaamheid doe.'In het filmpje zie je hoe je het composttoilet werkt.