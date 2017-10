Jodiumpillen nog niet verkrijgbaar bij apotheek en drogist

REGIO - De jodiumpillen die vanaf dinsdag worden toegestuurd voor het geval zich een kernramp voordoet, zijn nog niet verkrijgbaar bij de apotheken en drogisten in de regio. Op de site van de Rijksoverheid staat dat de pillen ook te verkrijgen zijn vanaf 9 oktober, maar na een rondgang langs de geneesmiddelenwinkels blijkt dat zij ze nog niet in huis hebben. Ze worden ergens deze week verwacht, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

Vanaf dinsdag krijgen zo'n 1,2 miljoen gezinnen in Nederland een pakje jodiumpillen in de brievenbus. Iedereen tot 40 jaar die binnen 0 tot 20 kilometer rond een kerncentrale woont, krijgt een doosje jodiumpillen thuisgestuurd. Ook iedereen tot en met 17 jaar die binnen 100 kilometer van een kerncentrale woont, krijgt de pillen. Als je zwanger bent kun je zelf de pillen kopen bij de apotheek of drogist.Vooral baby's en jonge kinderen lopen het risico radioactief jodium op te nemen in de schildklieren in het geval van een kernramp. Mensen ouder dan 40 jaar lopen geen extra risico door het radioactieve jodium. Bovendien neemt in deze leeftijdscategorie de kans op bijwerkingen toe bij het innemen van een jodiumtablet.De pil zorgt ervoor dat de schildklier in één keer verzadigd is met jodium. Daardoor kan het radioactief jodium niet in de schildklier worden opgenomen, waardoor schildklierkanker en andere aandoeningen kunnen worden voorkomen. De pil moet je alleen innemen op advies van de overheid. Het is van belang dat jodiumtabletten op het juiste moment worden ingenomen. De overheid verstuurt hierover een NL-Alert.In de loop van deze week kan iedereen jodiumtabletten kopen bij de apotheek of drogisterij. De adviesprijs is 2,95 euro.