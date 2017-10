Twee miljoen euro aan cocaïne in beslag genomen

DEN HAAG - Een 34-jarige Hagenaar en een man uit Barneveld zijn opgepakt voor drugshandel, witwassen en wapenbezit. Dat gebeurde na invallen in twee panden in Rotterdam-Zuid.

Hierbij nam de politie de afgelopen weken zes vuurwapens, 42 kilo cocaïne en ruim 630.000 euro contant geld in beslag. De politie schat de waarde van de in beslag genomen cocaïne op bijna 2 miljoen euro.De invallen volgden na onderzoek waaruit bleek dat in de panden drugshandel en andere 'ondermijnende activiteiten' plaatsvonden. In de bijbehorende parkeergarage zijn twee auto's in beslag genomen. De dure auto's hadden verborgen ruimten om drugs of geld in te vervoeren, vermoedt de politie.