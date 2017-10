Kabinet gaat praten met Westland over CO2-opslag

Archieffoto: ANP

WESTLAND - Het nieuw te vormen kabinet gaat in gesprek met Westland over afvang en opslag van CO2 en het benutten van restwarmte. Dat valt te lezen in het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord.





Daarnaast zou er ook een buffer kunnen worden opgebouwd als dit project wordt gecombineerd met de plannen van de overheid om onder de Noordzee CO2 op te slaan. Op een dergelijke manier kan een direct tekort ook makkelijker worden opgevangen en komt er ook voor de lange termijn voldoende CO2 voor de tuinbouw beschikbaar. Het ziet ernaar uit dat het kabinet de plannen serieus neemt en daarover in gesprek wil gaan met Westland.



Financiële injectie





Om dit alles te realiseren is er echter wel een flinke financiële injectie nodig, erkent de woordvoerder van OCAP. Het gaat dan om enkele tientallen miljoenen euro's, maar hoeveel precies kon de zegsman niet vertellen. Als het project doorgaat, kunnen er nog meer tuinders op het OCAP-netwerk worden aangesloten, waardoor er minder of uiteindelijk zelfs geen gas meer gestookt hoeft te worden om de kassen van CO2 te voorzien. En dat is weer beter voor het milieu.



LEES OOK: Westland krijgt er kilometers aan CO2-buizen bij

CO2-leverancier OCAP en LTO Glaskracht hadden al eerder een plan bij de overheid neergelegd om nieuwe CO2-bronnen op het leidingsysteem van OCAP aan te sluiten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de afvalenergiecentrale van Amsterdam en bedrijven in de Rotterdamse haven.Daarnaast zou er ook een buffer kunnen worden opgebouwd als dit project wordt gecombineerd met de plannen van de overheid om onder de Noordzee CO2 op te slaan. Op een dergelijke manier kan een direct tekort ook makkelijker worden opgevangen en komt er ook voor de lange termijn voldoende CO2 voor de tuinbouw beschikbaar. Het ziet ernaar uit dat het kabinet de plannen serieus neemt en daarover in gesprek wil gaan met Westland.Om dit alles te realiseren is er echter wel een flinke financiële injectie nodig, erkent de woordvoerder van OCAP. Het gaat dan om enkele tientallen miljoenen euro's, maar hoeveel precies kon de zegsman niet vertellen. Als het project doorgaat, kunnen er nog meer tuinders op het OCAP-netwerk worden aangesloten, waardoor er minder of uiteindelijk zelfs geen gas meer gestookt hoeft te worden om de kassen van CO2 te voorzien. En dat is weer beter voor het milieu.