Rake Vragen: Zijn tomaten groente of fruit?

Foto: Omroep West

HONSELERSDIJK - Zijn tomaten nu groente of fruit? Die vraag kregen wij binnen via onze rubriek Rake Vragen. Voor allebei de antwoorden valt wat te zeggen, maar wat is nou het goede antwoord? Dat weten ze bij kwekerij Tommies in het Westland.



De zoektocht naar het antwoord op de vraag: zijn tomaten groente of fruit? begon bij Emmy de Haas. Zij stelde de vraag via Rake Vragen naar Omroep West. Heb jij ook een vraag die wij voor jou moeten uitzoeken? Stuur de vraag via www.omroepwest.nl/rakevragen of dien je vraag in tijdens de Facebookvergadering, die elke vrijdag wordt gehouden vanaf 08.45 uur.