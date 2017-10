Babs Barnhoorn moet Olympische Spelen aan zich voorbij laten gaan

Babs Barnhoorn op de NK snowboarden. (Foto: nSkiv.org)

ZOETERWOUDE - Voor snowboardster Babs Barnhoorn kan er een streep door de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. De 20-jarige Zoeterwoudse heeft vorige week tijdens trainingen in het Zwiterse Saas-Fee een gescheurde kruisband opgelopen. Ze moet een operatie ondergaan en is mogelijk negen maanden uit de roulatie.





Vanzelfsprekend baalt Barnhoorn flink dat haar



Barnhoorn werd gezien als een serieuze kanshebber op een olympisch ticket. Maar doordat ze moet revalideren, zal ze niet op tijd hersteld zijn om in februari op de Spelen acte de présence te geven.Vanzelfsprekend baalt Barnhoorn flink dat haar olympische droom voorlopig uiteenbarst. 'Het is natuurlijk nooit een goed moment om zo’n blessure op te lopen, maar uitgerekend nu...'