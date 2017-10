Patatpaleis dreigt na dertig jaar te verdwijnen uit Scheveningen

DEN HAAG - Na tientallen jaren dreigt het doek te vallen voor het Patatpaleis op Scheveningen. De gemeente wil het contact met de eigenaar opzeggen. Er is in de toekomst geen plek meer voor hem. 'Het Patatpaleis past niet in de herontwikkeling van het gebied', aldus de advocaat van de gemeente Den Haag dinsdag tijdens een kort geding dat was aangespannen door de eigenaar van de snackbar.

Het Patatpaleis staat al 32 jaar aan het einde van de Strandweg, op een plek waar in de toekomst grote dingen moeten gaan gebeuren. Hier wordt Beachcity uit de grond gestampt. Dat is het epicentrum van de strandsporten. Met onder meer een groot hotel.De gemeente en de eigenaar van het Patatpaleis, Ton Damen, zijn de afgelopen jaren samen op zoek geweest naar een goede andere plek voor de kraam. Minstens zes plaatsen werden bekeken. En het leek er ook even op dat er een geschikt alternatief was gevonden: vlakbij de Biesieklette. Maar uiteindelijk ging ook dat niet door.Volgens de advocaat van Damen, Wilfred Veldstra, heeft de gemeente in het verleden steeds beloofd dat er een nieuwe plek zou komen en staat dat ook zwart op wit. Ook zouden de gesprekken daarover in een positieve sfeer zijn verlopen. Tot voor kort. Recent gingen opeens de luiken dicht bij de gemeente. Die zou helemaal niet meer willen meewerken. 'Nu is er geen enkele vorm van normaal overleg meer mogelijk.'De advocaat van de gemeente, Jaap van der Valk, betoogde dat er inderdaad veel overleg is geweest en dat er ook naar alternatieven is gekeken. Maar dat hieruit niet kan worden afgeleid dat dit ook een garantie of belofte inhield. 'We hebben gezocht zonder verplichtingen.' Dat gebeurde uit 'coulance', aldus de advocaat.Maar, zei hij ook, op de boulevard is geen plek, daar is het maximaal aantal kiosken bereikt. En op het noordelijk havenhoofd past het bedrijf ook niet, omdat hier dat Beachcity komt. Daarom worden het huurcontract en de standplaatsvergunning ontbonden. Dat kan, aldus de advocaat van de gemeente, want een contract mag worden ontbonden. 'Geen patat meer, maar vis en sport. De gemeente moet een ruimere afweging maken. Daarin spelen de belangen van een kiosk een rol, maar niet de grootste.'Wethouder Karsten Klein (CDA) heeft de ondernemer daarvan inmiddels ook op de hoogte gesteld per brief, aldus de advocaat. Niet persoonlijk, want dat liet zijn agenda niet toe.In principe is er nog wel een plek over voor de ondernemer. In het nieuwe complex bij Beachcity is ruimte voor het Patatpaleis. Maar die ruimte is heel groot en drie keer zo duur als de huidige plek. Geen optie dus voor Damen, zegt hij.De rechter doet over twee weken uitspraak. Dan moet blijken of er in dat nieuwe Beachcity ook nog plek is voor een patatpaleis.