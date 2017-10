Woningoverval op de Oosthoef in Gouda

Politiewagens (Foto: John van der Tol)

GOUDA - In een woning op de Oosthoef in Gouda is aan het eind van de dinsdagmiddag een overval gepleegd. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

De politie Gouda heeft een signalement vespreid van de verdachte. Het gaat om een witte, slanke man van ongeveer 25 jaar oud. Hij draagt een zwarte jas, spijkerbroek en zwarte rugzak.